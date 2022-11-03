Окупанти обстріляли більше 25 населених пунктів, – зведення Генштабу

На 253 добу війни російські окупаційні війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджуються на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведення Генштабу, опублікованому 3 листопада.

Ворог проводить обстріли українських підрозділів вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби рашисти завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських військ зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Загроза завдання нових ударів та залучення ударних дронів зберігається, зокрема і з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний безпілотник;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Ворог продовжував вести повітряну розвідку дронами. Здійснив понад 30 вильотів.

Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво РФ продовжує набір так званих «добровольців» для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів.

«Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з Міністерством оборони РФ з такими особами не передбачено», – йдеться у зведенні.

Разом із тим у Генштабі додають, що раніше відмобілізований особовий склад ворога має низький морально-психологічний стан, а це призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, під час злагодження в Казані самовільно залишили частину понад 15 солдат і сержантів зі складу 57 мотострілецької дивізії так званих «територіальних військ». А під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

«Основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід із ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування», – підкреслюють у Генштабі.

За добу українська авіація завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

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