Ідентифіковано двох рашистів, які побили й зґвалтували вагітну мешканку Київщини

Правоохоронці оголосили підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації Київської області жорстоко побили вагітну та зґвалтували її. Через це жінка втратила дитину. Про це Львівському порталу повідомили у Національній поліції України.

Йдеться про двох російських військових, причетних до знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні 2022 року. Вони катували людей утримували як заручників, грабували.

Встановлено, що ці злочини вчиняли військовослужбовці 6 танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу Збройних Сил РФ.

Крім того, окупанти разом зі ще одним російським військовим, якого наразі не ідентифікували, зґвалтували вагітну жінку, внаслідок чого вона втратила дитину.

«Двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна та благала її не чіпати, однак це не зупинило нападників», – йдеться в повідомленні.

Особу другого співучасника злочину правоохоронці встановлюють. Третій – стояв на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб всередину.

«Коли мене завели в будинок, один із військових почав роздягатись. І я зрозуміла, що мене будуть ґвалтувати. Я просила, ставала на коліна, плакала, кричала, пояснювала, що вагітна. На це він вдарив мене в обличчя, вибив мені зуби, потім просто на підлозі почав мене ґвалтувати. Інший військовий в той час сидів на дивані і дивився за цим всім, ніби кіно дивився. Потім мені стало погано, я втратила свідомість. Того другого солдата це не зупинило, він також мене ґвалтував, хоча я була практично без свідомості», – розповіла сама потерпіла.

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Одному ґвалтівнику і тому, що «стояв на варті», військовим російської армії, оголосили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 і ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, злочин, скоєний групою осіб).

Санкції статей передбачають до 12 років тюрми.

Наразі правоохоронці встановлюють особи військових РФ, причетних до воєнних злочинів проти цивільного населення під час окупації Київщини.

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