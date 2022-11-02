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У Львівському районі в ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст

Анастасія Диняк

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Унаслідок зіткнення з автомобілем до лікарні потрапили 17-річний водій мотоцикла та його пасажирка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у вівторок, 1 листопада, близько 15:20 год. у селі Руданці Львівського району. За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій Hyundai Santa FE зіштовхнувся з мотоциклом Spark.

Унаслідок удару 17 річний мотоцикліст та його 30-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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