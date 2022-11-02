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У Дрогобичі чоловік згорів через обігрівач

Анастасія Диняк

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У Дрогобичі 47-річний чоловік загинув у пожежі у власній квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, пожежа зайнялася у вівторок, 1 листопада, близько 21:00 год. у квартирі одного з будинків на вулиці Святого Юра у Дрогобичі. Слідчо-оперативна група встановила, що причиною став несправний електричний обігрівач.

У приміщенні правоохоронці виявили тіло 47-річного господаря помешкання.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

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