Львів прощатиметься з двома загиблими захисниками

3 листопада Львів попрощається ще з двома Героями. Андрій Цвігун і Тарас Тисовський загинули у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міських церемоній прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону відбудеться у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Об 11:00 розпочнеться Чин похорону Андрія Цвігуна, об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок. О 15:00 відбудеться Чин похорону Тараса Тисовського, о 15:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Андрій Цвігун (07.08.1976-22.10.2022). Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі № 54 міста Львова, у 1986 році вступив до середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78. Також закінчив ліцей №28 Львівської міської ради. Здобув кваліфікацію слюсаря механоскладаних робіт у Львівському середньому професійно-технічному училищі №25.

Після завершення навчання вступив на службу до військової частини А0592. У мирний час працював у будівельній сфері, був майстром своєї справи. Протягом 2016 року виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції у складі Добровольчого батальйону «ОУН». Із початком повномасштабного вторгнення боронив Україну від російських окупантів у лавах 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Андрія Цвігуна залишилися дружина, 4-річна донька, мама та брат.

Тарас Тисовський (16.03.1989-01.11.2022). Уродженець села Жупани Львівської області.

Навчався у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут».

Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ. Згодом проходив строкову військову службу у місті Павлоград Дніпропетровської області.

У 2007-2011 роках перебував у лавах 45-го полку оперативного призначення імені Олександра Красіцького Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Протягом 2019-2020 років працював на приватному підприємстві «Капіталпромбуд».

Старший солдат. Із початком повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину у складі 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

У Тараса Тисовського залишилися дружина, син, мама, сестра та брат.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.