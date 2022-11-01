Військові США почали стежити за обліком західної зброї в Україні

Невелика кількість американських військових нещодавно почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що ЗСУ належним чином обліковують зброю, надану Заходом. Про це на брифінгу 31 жовтня повідомив високопосадовець Пентагону, пише Європейська правда.

Чиновник не уточнив, де саме відбуваються інспекції або наскільки близько до фронту перебувають війська США. За його словами, американський персонал не може здійснювати інспекції «близько до лінії фронту», але уточнив, що він перебуває там, де дозволяє без пекова ситуація.

Станом на зараз, кажуть у Пентагоні, відбулися вже кілька інспекцій, в яких брали участь аташе з питань оборони США та команда відділу оборонного співробітництва США, яка перебуває в Києві.

Співрозмовник журналістів додав, що українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяє інспекціям.

Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. Адміністрація Джо Байдена неохоче розповідала про це через побоювання, що це може наштовхнути контрабандистів на потенційні методи ухилення від сплати податків.

Як відомо, Європейська комісія також запропонувала оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.