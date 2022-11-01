У Львові виступить НАОНІ оркестра

У Львові в понеділок, 14 листопада, у Театрі імені Марії Заньковецької з двома концертами виступить провідний національний мистецький колектив України – НАОНІ оркестра. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цього вечора на слухачів очікують рок-хіти, саундтреки, які кожен впізнає з перших нот, у майстерному виконанні понад 40 народних музичних інструментів. Це саме той заряд енергії, якого потребує зараз кожен з нас.

Початок подій о 16:30 та 19:30.

Хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Океан Ельзи, Скрябіна, а також саундтреки з улюблених кінофільмів “Таксі”, “Місія нездійснена”, “Титанік”, “Хрещений батько” у майстерному виконанні оркестру – це те, що в живому виконанні хоча б раз у житті має послухати кожен.

«Ми вже надзвичайно скучили за слухачами та сценою і дуже прагнемо зустрічі з львів’янами. Вважаю, що зараз ми усі повинні жити повним життям, водночас не забуваючи, що є складнощі і випробування. Але життя продовжується, і без духовної складової ми не зможемо вижити. Ми повинні радіти тому, що маємо, і знати, що ніколи не загине наша культура та все, що так відважно захищають наші славні воїни!

Хочу усіх запросити на наш концерт у Львові. Приходьте, ви отримаєте духовне задоволення, та трішки відволічетеся від щоденної напруги, а ми усе зробимо для того, щоб це відбулося.

Перш за все ми виконаємо світові хіти, але разом з тим і українські, адже наша музика уже також у певній мірі стала світовими хітами. Програма буде надзвичайно цікава та різноманітна. Слухачі отримають масу задоволення. У цьому я впевнений!» – запросив на концерти народний артист України, художній керівник і головний диригент оркестру Віктор Гуцал.

Лише найвідоміші українські і зарубіжні хіти прозвучать у цікавому та незвичному виконанні на українських народних інструментах, серед яких сопілки, бандури, дримби, зозульки та інші. Таке звучання відомих хітів і саундтреків точно запам’ятається надовго!

Львів, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької

Квитки за посиланням:

16:30 – kasa.in.ua/1

19:30 – kasa.in.ua/2

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