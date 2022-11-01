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У Червоноградському районі вантажівка насмерть збила 46-річну жінку

Ольга Денисяка

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Ввечері 31 жовтня у Червоноградському районі Львівщини вантажівка DAF наїхала на 46-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 31 жовтня близько 20:15 год. на трасі сполученням Жовква-Ковель між селами Бережне та Савчин Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля DAF, 32-річний житель одного з селищ Львівського району, наїхав на пішохода, 46-річну мешканку одного з сіл Червоноградського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка померла на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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