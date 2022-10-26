NASAMS передав Штатам комплекси, які скерують до України

Компанія Raytheon Technologies уже передала Сполученим Штатам два комплекси протиповітряної оборони NASAMS, які незабаром відправлять до України. Про це головний виконавчий директор Raytheon Technologies Грег Хейс сказав в ефірі CNBC, передає hromadske.

«Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Ми передали їх уряду декілька тижнів тому. Вони будуть розгорнуті в Україні», – сказав Хейс.

На початку жовтня міністр оборони України Олексій Резніков казав, що перші NASAMS надійдуть до кінця місяця. У Пентагоні 24 жовтня заявили, що перші комплекси доправлять упродовж найближчих кількох тижнів.

Нагадаємо, вперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні в межах міжнародної допомоги. Після цього в Пентагоні уточнили, що Україна отримає дві батареї цієї системи. Згодом США оголосили про наміри передати ще 6 одиниць у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Система NASAMS перебуває на озброєнні або доставляється у 12 країн. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а досяжність за висотою — до 14-15 кілометрів.

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