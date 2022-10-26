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NASAMS передав Штатам комплекси, які скерують до України

Ольга Денисяка

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Компанія Raytheon Technologies уже передала Сполученим Штатам два комплекси протиповітряної оборони NASAMS, які незабаром відправлять до України. Про це головний виконавчий директор Raytheon Technologies Грег Хейс сказав в ефірі CNBC, передає hromadske.

«Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Ми передали їх уряду декілька тижнів тому. Вони будуть розгорнуті в Україні», – сказав Хейс.

На початку жовтня міністр оборони України Олексій Резніков казав, що перші NASAMS надійдуть до кінця місяця. У Пентагоні 24 жовтня заявили, що перші комплекси доправлять упродовж найближчих кількох тижнів.

Нагадаємо, вперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні в межах міжнародної допомоги. Після цього в Пентагоні уточнили, що Україна отримає дві батареї цієї системи. Згодом США оголосили про наміри передати ще 6 одиниць у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Система NASAMS перебуває на озброєнні або доставляється у 12 країн. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а досяжність за висотою — до 14-15 кілометрів.

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