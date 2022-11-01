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Львівського митника затримали на хабарі 10 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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Інспектора одного з митних постів Львівської митниці затримали за отримання 10 000 гривень хабаря. Митник вимагав гроші за незаконне перевезення автозапчастин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що митник організував схему, з якої систематично одержував хабарі за безперешкодне переміщення контрабандним шляхом автозапчастин через державний кордон.

Службовця затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання 10 000 грн хабаря.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Інспектору одного з митних постів Львівської митниці повідомили про підозру за вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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