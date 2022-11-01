Львів прощається з трьома Героями, які захищали Україну

У вівторок, 1 листопада, Львів попрощається ще з трьома Героями. Роман Стерхалюк, Радж Калимбаєв та Володимир Власов загинули у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міських церемоній прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11:00 розпочнеться Чин похорону Романа Стерхалюка у Церкві святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (вул. Віри, Надії, Любові, 10). Поховають військовослужбовця на Голосківському кладовищі.

О 15:00 розпочнеться Чин похорону Раджа Калимбаєва та Володимира Власова у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 15:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Біографічні довідки Героїв

Володимир Власов (22.06.1977-25.10.2022). Уродженець села Комарів Чернівецької області.

Навчався у середній загальноосвітній школі I-III ступенів села Комарів Кельменецького району Чернівецької області. Опісля здобув професійно-технічну освіту у відокремленому структурному підрозділі «Хотинський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

У 2008 році переїхав до Львова. Займався ремонтними роботами, був професіоналом своєї справи.

Із перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем став на захист Батьківщини від загарбників. Боронив територіальну цілісність та незалежність України у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У Володимира Власова залишилися дружина, двоє синів та мама.

Роман Стерхалюк (11.04.1981-24.10.2022). Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Закінчив державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва» (тоді – Вище професійне училище N48 міста Львова).

У 2014 році Роман Стерхалюк став на захист України від російських окупантів. Виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Згодом повернувся до цивільного життя, працював комплектувальником на меблевому складі.

Із початком повномасштабного вторгнення проходив військову службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Романа Стерхалюка залишилися батьки та сестра.

Радж Калимбаєв (Монгол) (27.07.1974-18.10.2022). Уродженець Алматинського району Республіки Казахстан.

Навчався у Казахській академії спорту та туризму і професійно-технічному училищі №8 міста Києва за спеціальністю «токар». Додатково закінчував курси бухгалтерського обліку.

Після завершення навчання проходив військову службу у Республіці Таджикистан. Згодом вступив до лав Збройних сил України, обіймав посаду командира 3-го розвідувального відділення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У 2018 році стримував збройну агресію російської федерації у зоні проведення Антитерористичної операції.

У 2021 році Радж Калимбаєв отримав українське громадянство.

Із початком повномасштабного вторгнення росії боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у складі 115-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

За особисту відвагу у червні 2022 року був нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу».

У Раджа Калимбаєва залишилася донька.

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