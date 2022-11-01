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До Києва прибула заступниця держсекретаря США

Анастасія Диняк

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Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід приїхала до Києва з візитом. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Так, Донфрід прибула до столиці України у вівторок, 1 жовтня, аби особисто почути, якої допомоги потребує країна від Сполучених Штатів.

«Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів», – написала у Twitter Брінк.

Нагадаємо, також до України прибула Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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