До Києва прибула заступниця держсекретаря США

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід приїхала до Києва з візитом. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Так, Донфрід прибула до столиці України у вівторок, 1 жовтня, аби особисто почути, якої допомоги потребує країна від Сполучених Штатів.

«Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів», – написала у Twitter Брінк.

Нагадаємо, також до України прибула Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.