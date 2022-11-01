Єврокомісарка з питань енергетики приїхала до Києва

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва та заявила про необхідність збільшення підтримки енергосектору України після атак РФ. Про це вона написала в Twitter.

Так, у вівторок, 1 листопада Сімсон прибула до Києва для допомоги у збільшенні підтримки енергетичного сектору після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

«Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими», – написала вона.