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Єврокомісарка з питань енергетики приїхала до Києва

Анастасія Диняк

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Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва та заявила про необхідність збільшення підтримки енергосектору України після атак РФ. Про це вона написала в Twitter.

Так, у вівторок, 1 листопада Сімсон прибула до Києва для допомоги у збільшенні підтримки енергетичного сектору після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

«Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими», – написала вона.

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