ЗСУ ліквідували два російських гелікоптери

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої техніки. Окрім того, захисники ліквідували два ворожі гелікоптери. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Окрім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Авіація Сил оборони, у понеділок, 31 жовтня, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.