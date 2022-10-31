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За вирубку 10 ялиць мешканці Львівщини отримали умовний термін

Наталя Дуляба

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Двом мешканцям Львівщини, які самовільно вирізали 10 ялиць, суд дав умовний термін покарання. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про двох жителів Самбірського району, які взимку 2021 року незаконно зрізали 10 ялиць на території «Галсільлісу» у Турці. Такими діями, як встановило слідство, вони завдали шкоди майже на 138 тисяч гривень.

Цьогоріч влітку чоловіків спіймали на тому, що вони перевозили зрубані дерева вантажівкою без номерних знаків. Деревину і авто вилучили і передадуть на потреби ЗСУ.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.246 (незаконна рубка дерев, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ.

Турківський районний суд визнав фігурантів справи винними і засудив до 5 років позбавлення волі, але звільнив їх від відбуття покарання з іспитовим терміном на рік.

Окрім цього, прокурори подали ще цивільний позов, аби один із чоловіків відшкодував завдані самовільною рубкою збитки.

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