Вибух на російському аеродромі знищив два вертольоти і ще два пошкодив, – розвідка

У ніч на понеділок, 31 жовтня, на військовому аеродромі у Псковській області РФ стався потужний вибух, внаслідок якого знищено два ударні гелікоптери. Ще два зазнали суттєвих пошкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Відомо, що вибух виник на військово-повітряній базі ЗС РФ «Веретьє» (Псковська область, острів-5). Через це повністю знищено два російські ударні вертольоти Ка-52, які також називають «Алігатор», ще два – суттєво пошкоджено.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу наразі уточнюються.

«З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії», – кажуть у розвідці.

Зазначимо, що Ка-52 «Алігатор» («Hokum B за класифікацією НАТО) – це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Його вартість становить близько 16 млн доларів.

Нагадаємо, дотепер російські окупаційні війська в Україні позбулися вже 253 своїх вертольотів та 275 літаків. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.

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