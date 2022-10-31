У поминальні дні у Львові збільшать кількість транспорту, який курсує до кладовищ

У поминальні дні, 1 та 6 листопада, у Львові збільшать кількість громадського транспорту, який курсує до кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як поінформували в управлінні транспорту ЛМР, кількість автобусів та тролейбусів збільшать у напрямку Сихівського та Голосківського цвинтарів.

«На тролейбусному маршруті №31, що курсує до Сихівського цвинтаря, працюватиме одна додаткова машина. Також додатковий автобус курсуватиме на маршруті №55, який їде до Голосківського кладовища», – розповіли в управлінні транспорту ЛМР.

Заїзд приватного транспорту на територію кладовищ заборонений. Однак, завтра впродовж дня, людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не можуть пересуватися самостійно, дозволять заїжджати на територію кладовищ легковими автомобілями. Про це повідомили в ЛКП «Муніципальна обрядова служба».

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