У Львові за неналежне паркування оштрафували ще майже 7 тисяч водіїв

У Львові за минулий тиждень інспектори з паркування оштрафували 6750 водіїв на загальну суму 2 млн 617 тис. грн. Кошти від сплати штрафів надходять до міського бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадаємо, мінімальний розмір штрафу – 340 грн. Але, залежно від специфіки правопорушення, він може збільшуватися до 680 грн. Якщо ж водій-порушник не сплачує штраф впродовж 10 днів, то сума подвоюється.

«Водіїв штрафують і за несплату послуг платного паркування. В такому випадку накладається штраф у 20-кратному розмірі від вартості години паркування», – додали в управлінні безпеки ЛМР.

Також, через порушення правил стоянки, за минулий тиждень на арешт-майданчик евакуювали 75 автомобілів. Аби повернути своє авто, власник повинен сплатити 2 тис. 234 грн за послуги евакуатора, ще 140 грн коштує одна доба зберігання авто на майданчику.

«До інспектування на вулицях міста залучено 50 інспекторів з паркування. Кожен з них щоденно оформляє в середньому 35 повідомлень про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності», – додали в управлінні безпеки ЛМР.

Водіїв закликають не паркувати свої авто з порушенням правил дорожнього руху, зокрема, під знаком «зупинка заборонена», «стоянка заборонена», на перехрестях.

Перелік майданчиків для паркування – на Геопорталі Львова.

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