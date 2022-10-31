У Генштабі зазначили на яких напрямках зосередилися окупанти

Російські окупанти зосередженні на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за понеділок, 31 жовтня, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких українські захисники збили.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новоданилівка, Червоне та Залізничне.