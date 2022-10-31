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Шістьом селам на Львівщині призупинять подачу газу 1 листопада

Наталя Дуляба

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У вівторок, 1 листопада, через ремонтні роботи у Стрийському і Дрогобицькому районах мешканцям шістьох сіл на цілий день призупинять подачу газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівгазу».

Так, вранці на Стрийщині почнуть роботи на газопроводі у межах інвестиційної програми. Тому з 08:00 до 17:00 год. без газу залишаться жителі п’ятьох сіл: Козьової, Плав’є, Орявчик, Тисовець і Тухля. Загалом йдеться про 527 абонентів.

Крім того, аварійні бригади у Дрогобицькому районі будуть підключати новозбудований газопровід, тому до 17:00 год. також газу не матимуть мешканці села Уличне (1025 абонентів).

Мешканців просять вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з необхідністю виконання ремонтних робіт на газопроводі.

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