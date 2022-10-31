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Росіяни влучили у два цивільних буксири: є загиблі, поранений і зниклий

Ольга Денисяка

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На Очаківському напрямку російські військові влучили у два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям. Внаслідок атаки дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

У повідомленні йдеться, що ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома.

Також зазначається, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному районі, за мисом Тарханкут, складається з 8️ кораблів та катерів, серед яких 2 надводних носії крилатих ракет. 16 високоточних далекобійних ракет типу «Калібр» напоготові до використання.

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