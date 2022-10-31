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Рятувальники витягли три тіла з-під завалів на території Святогірської лаври

Анастасія Диняк

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Рятувальники розібрали усі завали на території Святогірської лаври УПЦ (МП) на Донеччині. З-під них дістали тіла трьох загиблих. Про це повідомили у ДСНС.

Так, росіяни вчергове обстріляли Святогірську лавру УПЦ (МП). Окупанти влучили у трьохповерхову будівлю на території храму.

Станом на понеділок, 31 жовтня, рятувальні роботи завершено. Семеро осіб розібрали 10 тонн будівельних конструкцій. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих людей.

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти обстріляли Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври московського патріархату, внаслідок чого він загорівся.

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