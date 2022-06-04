На Донеччині горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ (МП)

На Донеччині російські окупанти обстріляли Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври московського патріархату, внаслідок чого він загорівся. Про це повідомили на сайті Української православної церкви.

Так, у суботу, 4 червня, окупанти обстріляли релігійну споруду на Донеччині.

«Унаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі», – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це ще раз доводить, що Росію мають виключити з ЮНЕСКО.

«Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводять, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об’єднаних Націй, і її статут не передбачає об’єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини», – сказав він.

Також президент зауважив, що 1 червня в келіях монахів лаври розірвалися російські снаряди. Унаслідок цього 4 людини загинули та ще 4 були важко поранені.

«Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас», – зауважив Зеленський.

Окрім того, 30 травня унаслідок обстрілів Свято-Успенська Святогірської Лаври загинули двоє монахів та черниця, ще троє ченців отримали поранення.