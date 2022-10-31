Насірова взяли під варту із можливістю внести 523 млн грн застави

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід колишньому голові ДФС Роману Насірову, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 722 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

За рішенням суду Насірова взято під варту до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, за версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 – 2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн Євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами.

«Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту», – йдеться в повідомленні.

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