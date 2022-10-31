На кордоні з Польщею затримали контрабанду гаджетів на 4,5 млн грн

У пункті пропуску «Шегині» викрили масштабну контрабанду гаджетів загальною вартістю близько 4,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Випадок стався в неділю ввечері, 30 жовтня. Із Польщі у пункт пропуску «Шегині» на мікроавтобусі «Мерседес» приїхав 32-річний українець.

Під час перевірки він заявив, що перевозить посилки з-за кордону. Правоохоронці вирішили ретельніше обстежити його автівку і в багажному відділенні виявили партію незадекларованих девайсів.

Контрабанду чоловік намагався приховати поміж особистих речей. Йдеться про смартфони, навушники та ноутбуки відомих світових брендів. Їхню вартість оцінили орієнтовно у 4,5 млн грн.

Всі гаджети у порушника вилучили, за цим фактом склали протокол про порушення Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і буде обирати покарання для контрабандиста.

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Фото: Держприкордонслужба