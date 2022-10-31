ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею затримали контрабанду гаджетів на 4,5 млн грн

Наталя Дуляба

|

У пункті пропуску «Шегині» викрили масштабну контрабанду гаджетів загальною вартістю близько 4,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Випадок стався в неділю ввечері, 30 жовтня. Із Польщі у пункт пропуску «Шегині» на мікроавтобусі «Мерседес» приїхав 32-річний українець.

Під час перевірки він заявив, що перевозить посилки з-за кордону. Правоохоронці вирішили ретельніше обстежити його автівку і в багажному відділенні виявили партію незадекларованих девайсів.

Контрабанду чоловік намагався приховати поміж особистих речей. Йдеться про смартфони, навушники та ноутбуки відомих світових брендів. Їхню вартість оцінили орієнтовно у 4,5 млн грн.

Всі гаджети у порушника вилучили, за цим фактом склали протокол про порушення Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і буде обирати покарання для контрабандиста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Держприкордонслужба

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал