На Херсонщині збили два російські «Алігатори»

В понеділок, 31 жовтня, українські військові за три хвилини збили два ворожі вертольоти Ка-52 у Херсонській області. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Філігранну роботу продемонстрували бійці зенітної ракетної одеської бригади в Бериславському районі. Вони за три хвилини, з 18:45 по 18:48 год., збили два російські гелікоптери Ка-52.

Зазначимо, що Ка-52 «Алігатор» («Hokum B за класифікацією НАТО) – це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Його вартість становить близько 16 мільйонів доларів.

Нагадаємо, дотепер російські окупаційні війська в Україні позбулися вже 253 своїх вертольотів та 275 літаків. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.

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