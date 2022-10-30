«WorldSkills». Троє львівських учнів поборються за звання кращих сантехнівків

Троє львівських учнів-сантехніків – Андрій Пікловський, Андрій Ярошевський та Юрій Рибак – візьмуть участь у міжнародному етапі конкурсу професійної майстерності «WorldSkills International». Змагання за компетенцією «Сантехніка та опалення» відбудеться 2-5 листопада у місті Лар (Німеччина). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Учні навчаються в Львівському міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту і будівництва. Вони опановують професію «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування». Оскільки усі троє хлопців є неповнолітніми, їх супроводжуватиме методист училища Ольга Мацейко.

Україна долучилася до руху «WorldSkills» ще 2016 року, однак уперше відправляє учасників на міжнародний етап змагань.

На учасників української делегації чекає непроста дорога. Спочатку вони кількома потягами дістануться Варшави, а звідти літаком – до Франкфурта (Німеччина). Уже на місці, в Ларі, українські учні зможуть оглянути конкурсний майданчик та пройти кількаденну підготовку.

«Львів’яни в певному сенсі стають першопрохідцями, і ми впевнені, що вони гідно представлять нашу країну. Водночас розуміємо, що підготовка учасників до міжнародного етапу в середньому триває близько пів року, тож тверезо оцінюємо шанси здобути призове місце. WorldSkills – потужний рух, до якого долучені понад 80 країн світу. Зараз ми маємо унікальну можливість наживо порівняти та продемонструвати навички і вміння наших учнів на світовому рівні, проаналізувати результати і визначити дії, які поліпшать якість підготовки робітників у закладах професійної освіти», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Участь української команди стала можливою завдяки запрошенню і спонсорській підтримці сантехнічної компанії «GROHE». Крім того, компанія є глобальним галузевим партнером WorldSkills International.

WorldSkills International – це своєрідні олімпійські ігри для учнів (студентів) закладів освіти та молодих кваліфікованих робітників. Їх проводять що два роки у міжнародному форматі в різних куточках світу.

Змагання, як правило, мають на три етапи: регіональний рівень, далі національний і міжнародний.

2022 року 46-й WorldSkills International мав відбутися в місті Шанхай (Китайська Народна Республіка). У зв’язку із пандемією Covid-19, попередні змагання WorldSkills, які мали відбутися в Китаї, були скасовані.

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