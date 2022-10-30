На Золочівщині перепоховали останки воїнів УПА

У неділю, 30 жовтня, у Побужанах Золочівського району на Львівщині відбулося урочисте перепоховання віднайдених останків воїнів Української повстанської армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Пошукові експедиції та ексгумацію здійснили фахівці Комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля».

За словами голови комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослав Шеремета на кладовищі Побужан перепоховали тіла трьох вояків-упівців.

«Ці люди віддали життя за нашу незалежність. На їх прикладі виховувались теперішні борці за Україну. Ті хлопці і дівчата, які боронять сьогодні не лише нашу державу, а й увесь цивілізований світ від російського загарбника знають про боротьбу Української повстанської армії, Української галицької армії, армії УНР, січових стрільців, козаків. Сьогоднішня подія нам засвідчує й те, що скільки б не минуло років, українська держава пам’ятає і завжди буде пам’ятати і вшановувати своїх Героїв. Ми повертаємо імена своїх Героїв і можемо поховати їх відповідно до християнських звичаїв і з усіма військовим почестями. Слава нашим Героям і Слава Україні», – зазначив Святослав Шеремета.

За його словами, останки були віднайдені в околицях Побужан, узято усі необхідні антропологічні дослідження, відібрано матеріал для ДНК-експертизи.

«Це потрібно для того, щоб якщо хтось із родичів зголоситься і заявить про родинні зв’язки, то ми зможемо ідентифікувати особистість загиблих. Крім того, це потрібно для створення нашої бази даних про воїнів УПА та жертв політичних репресій», – наголосив він.

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