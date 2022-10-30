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На Харківщині збили російський вертоліт

Андрій Котенський

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У неділю, 30 жовтня, на Харківщині українські зенітники збили ударний вертоліт російських окупантів. Про це повідомляє командування повітряних сил України.

«Близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Схід» збито російський ударний вертоліт», – йдеться у повідомленні.

Тип збитого гвинтокрила встановлюється.

Раніше повідомлялось, що за дві доби українські зенітники збили 23 із 30 іранських дронів.

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники збили 274 російські винищувачі та 252 гелікоптери.

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