Українські зенітники збили 23 із 30 іранських дронів

За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 «Шахеди». Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того Зеленський повідомив, що напередодні наші зенітники відправили на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

Загалом від 24 лютого 2022 року терористична Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів на територію України.