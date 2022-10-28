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Українські зенітники збили 23 із 30 іранських дронів

Андрій Котенський

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За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 «Шахеди». Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того Зеленський повідомив, що напередодні наші зенітники відправили на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

Загалом від 24 лютого 2022 року терористична Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів на територію України.

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