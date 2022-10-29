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В ЗСУ допускають, що вибухи в Севастополі – це невдала робота ППО окупантів

Наталя Дуляба

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Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк допустила, що причиною вибухів в окупованому Севастополі 29 жовтня могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

«Наразі офіційного підтвердження немає, але є точно розуміння, що при побоюванні “бойових комах” і використанні проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотна реакція. Ракети С-300 мають дуже велику руйнівну силу, тож нищать те, що насправді винне у створенні цієї ситуації. Тому невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше», – відзначила Наталія Гуменюк.

Зауважимо, напередодні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя озвучив чергову маячню про те, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть «розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами».

Нагадаємо, вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада казала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

Згодом в Міноборони РФ заявили, що то ЗСУ атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили корабель «Іван Голубець». Росіяни стверджують, що цю операцію нібито готували «українські військові під керівництвом британських фахівців».

Водночас з’явилась неперевірена інформація про пошкодження кількох військових кораблів Чорноморського флоту РФ, серед них – фрегат «Адмірал Макаров». Він став флагманом ворожого флоту після потоплення крейсеру «Москва». Підтвердити чи спростувати ці дані наразі неможливо.

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