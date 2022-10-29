Росіянам пропонують йти на війну в обмін на списання боргів за комуналку

Взятий в полон окупант розповів, що добровольців на війну в Україну в РФ набирають в обмін на списання боргів за комунальні платежі. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Полоненому загарбнику, уродженцю Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. «Так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, мне предложили списание долгов в обмен на подписание контракта», – розповідає чоловік, як став стрільцем ЗС РФ.

Каже, що їх, «новобранців», обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість через тиждень після підписання контракту перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Після більше трьох тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.

Чи списали цьому добровольцю його борги в Росії, досі невідомо. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх «колег».

СБУ нагадує російським окупантам, які опинились в Україні: найкращий спосіб зберегти своє життя – здатись у полон. Телефонуйте на «гарячу лінію життя»: +380665803498 та +380931192984.

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