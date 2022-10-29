Неподалік Львова спалахнула вантажівка: постраждали двоє людей

В суботу, 29 жовтня, біля Львова внаслідок пожежі у вантажівці постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Пожежа сталась близько 13:00 год. у селі Гамаліївка Львівського району. Тут загорілась вантажівка, вогонь з якої перекинувся на ще дві, які були запарковані поруч.

Попередньо відомо, що постраждали двоє водіїв. Їхні особи та стан ще встановлюються.

На місце прибули рятувальники. На те, аби загасити полум’я, пішла година.

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