На Львівщині вантажівка збила мотоцикліста

У Львівському районі не розминулись вантажівка і 23-річний мотоцикліст. Хлопця з травмами госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 28 жовтня, на дорозі Жовква – Червоноград у Львівському районі.

Тут 52-річний водій вантажівки MAN зіткнувся з 23-річним мотоциклістом «Сузукі». Обидва учасники ДТП – мешканці району. Водія двоколісного із травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

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