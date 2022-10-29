Москва знайшла надуманий привід, щоб блокувати зерновий коридор, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибухи в окупованому Севастополі стали надуманим приводом для Кремля, щоб заблокувати «зернову угоду». Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від Росії припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань», – наголосив глава українського МЗС.

Зазначимо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через ранковий «теракт» у Севастопольській бухті.

Що цьому передувало

Вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада спочатку сказала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

Згодом Міноборони РФ заявило, що ЗСУ атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили тральщик «Іван Голубець». Цей випадок росіяни назвали «терактом», який Україна нібито готувала «під керівництвом британських фахівців».

Дещо пізніше представник російського Міноборони Ігор Конашенков оголосив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були залучені до забезпечення безпеки зернового коридору.

Конашенков також звинуватив військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито «терактів» на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Він заявив, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до «нападу» на Севастополь вранці 29 жовтня, і що нібито ці британські військові перебувають в українському Очакові.

Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

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