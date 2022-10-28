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За 3000 доларів львів’янин незаконно вивозив чоловіків за кордон

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили ще один канал нелегальної переправи за кордон військовозобов’язаних чоловіків під час війни. Його налагодив 30-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні СБУ.

Так, 30-річний мешканець Львова влаштував бізнес на тому, що обіцяв військовозобов’язаним допомогти з виїздом із України під час війни. Він гарантував виготовлення «документів», які нададуть змогу потенційним призовникам безперешкодно перетнути держкордон.

Вартість своїх послуг зловмисник оцінював у 3000 доларів. Спіймали львів’янина на «гарячому» під час отримання коштів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Фігуранту справи вже оголосили підозру та помістили під варту.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років тюрми із конфіскацією майна.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють інших ймовірних учасників протиправної схеми.

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