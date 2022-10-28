Військовим на фронт передадуть українські дрони Shark

Благодійний фонд Сергія Притули уклав контракт із компанією «Укрспецсистемс» на поставку чотирьох щойно створених українських безпілотників Shark. Згодом їх передадуть на фронт. Про це повідомив сам Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook.

Наразі для потреб ЗСУ законтрактували два комплекси Shark, які складаються з чотирьох дронів і двох наземних станцій. На це волонтери витратять 15,2 млн грн. Як тільки техніка буде готова, її відразу відправлять на фронт.

«В липні я побував на випробуваннях цієї надзвичайно перспективної пташки, схрестив пальці та побажав розробникам успішно довести Shark до серійного виробництва. Довели! І нарешті запустили в серійне виробництво в Україні та Польщі, що дозволить краще забезпечувати потреби українського війська. Працюємо на перемогу та до перемоги», – написав Сергій Притула.

Зазначимо, безпілотний літальний апарат Shark (в перекладі означає акула) розробила українська компанія «Укрспецсистемс» фактично вже під час повномасштабної війни. На те, аби підняти дрон у небо для випробувань, пішло пів року. Це є повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва.

Як кажуть розробники, Shark сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію, щоб не лише вести розвідку, а й коригувати далекобійне озброєння, зокрема американську реактивну артилерійську систему HIMARS. Також безпілотник дозволяє бачити ворога у режимі реального часу й фіксувати його переміщення.

Технічні характеристики безпілотника Shark:

Час польоту – понад 2 години

Дальність зв’язку – 60 км

Практична стеля – 2000 м

Злітна маса – 10 кг

Розмах крил – 1,91 м

Час розгортання – 15 хвилин

Температура експлуатації – від -15°С до +50°С

Метод шифрування – AES256

Крейсерська швидкість – 70-90 км/год

Максимальна швидкість польоту – 150 км/год

Швидкість звалювання – 60 км/год

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Нагадаємо, нещодавно державний концерн «Укроборонпром» анонсував випуск нового ударного безпілотника. Детальніше читайте за цим посиланням.

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