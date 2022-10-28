В Україні ліквідували вже 69 700 російських військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще 480 своїх військових, дев’ять танків, одного винищувача та два вертольоти. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 28 жовтня становлять:

особового складу ‒ близько 6970 осіб ліквідовано (+480),

танків ‒ 2640 одиниця (+9),

бойових броньованих машин ‒ 5378 одиниці (+14),

артилерійських систем – 1698 одиниць (+8),

РСЗВ – 379 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 192 одиниці (+0),

літаків – 271 одиниця (+1),

гелікоптерів – 251 одиниць (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 одиниць (+3),

крилаті ракети ‒ 351 одиниця (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 одиниць (+10),

спеціальна техніка ‒ 151 одиниць (+1).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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