В Україні ліквідували вже 69 700 російських військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще 480 своїх військових, дев’ять танків, одного винищувача та два вертольоти. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 28 жовтня становлять:
особового складу ‒ близько 6970 осіб ліквідовано (+480),
танків ‒ 2640 одиниця (+9),
бойових броньованих машин ‒ 5378 одиниці (+14),
артилерійських систем – 1698 одиниць (+8),
РСЗВ – 379 одиниць (+0),
засоби ППО ‒ 192 одиниці (+0),
літаків – 271 одиниця (+1),
гелікоптерів – 251 одиниць (+2),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 одиниць (+3),
крилаті ракети ‒ 351 одиниця (+0),
кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 одиниць (+10),
спеціальна техніка ‒ 151 одиниць (+1).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.
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Андрій Котенський