У Львові з концертом на підтримку ЗСУ виступить легендарний «КОМУ ВНИЗ»

У суботу, 3 грудня у !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24) відбудеться концерт легендарного гурту «КОМУ ВНИЗ». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Кому Вниз» – український рок-гурт, створений 1988 року в Києві. Його творчість на 100% наповнена Україною: її традиціями, культурою, музикою, шаною нашим героям та українським духом! Саме це можна почути у кожній улюбленій композиції КОМУ ВНИЗ.

«Це легендарна група, у якої є пісні, здається, на будь-яку тему. Композиції про видатних людей, про духовність, витончені та жанрові твори. Дуже багато їхніх пісень актуальні зараз, під час війни в Україні! Усе це чекає на вас у ! FESTrepublic.

Єдиний концерт у Львові – не пропустіть! Квитки краще придбати завчасно, адже їх не так багато. Запрошуємо насолодитись вечором музики високого духу! Буде потужно!», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Початок концерту о 19:00. Квитки доступні за посиланням Karabas.com.

Кошти зібрані на концерті буде скеровано на підтримку ЗСУ.

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