Скрипка запрошує львів’ян поспівати легендарних хітів «ВВ»

Легенда української рок-музики, актор, співак, автор пісень, організатор фестивалю «Країна Мрій», а також лідер одного із найпопулярніших у світі українських рок-гуртів «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка відправляється в концертний тур містами України для підтримки патріотичного духу. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Нестримні «Танці», коли ми «Були на селі», драйвова «Музіка», незабутня «Весна» і ще багато хітів з репертуару легендарних «ВВ» можна буде почути на єдиному концерті у Львові, який заплановано на 11 листопада у !FESTrepublic. Початок о 19:00.

«Коли кожну композицію хочеться підспівувати, неймовірна енергія надихає на звершення і розпирає гордість, бо це своє, українське! І ми можемо цим пишатися!

Музика для тих хто знає, пам’ятає і розуміє! Лише один концерт, який не можна пропустити», – запрошують на унікальну подію організатори VINIL Concert agency.

За словами Олега Скрипки, концерт буде благодійним, а зібрані кошти будуть передані ЗСУ.

«Наші пісні – велика об’єднуюча сила духу та наснаги. І там, де пісня – нема місця страху. Там, де немає страху, вирує любов! Тож шануймо наших героїв: живих, мертвих і ще ненароджених! Адже зараз лінія фронту проходить крізь серце кожного українця. Ми об’єднуємося радіти життю на користь ЗСУ. У прифронтовій атмосфері, бо лінія фронту проходить у душі і волі кожного із нас. Слава Україні!», – розповів про свої майбутні виступи Олег Скрипка.

Квитки на львівський концерт за посиланням: bit.ly/ВВ

Окрім Львова концертний тур заплановано у:

Луцьк (09.11 | РЦ «Промінь»)

Рівне (10.11 | МБК)

Львів (11.11 | !FESTrepublic)

Івано-Франківськ (12.11 | ККЗ «Арена центр»)

Тернопіль (13.11 | ПК «Березіль»)

Чернівці (14.11 | КМП ім.Івасюка)

Мукачево (15.11 | МПКіМ)

Ужгород (16.11 | Філармонія)

Зібрані під час гастрольного туру кошти будуть передані на потреби ЗСУ!

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