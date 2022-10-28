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Проти львівського забудовника та колишнього голови ДПСУ відкрили кримінал

Андрій Котенський

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ Петру Цигикалу та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.

Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему «заміни» голові ДПСУ, який пристав на пропозицію.

Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер.

НАБУ та САП не розголошують імені посадовця Держприкордонслужби, але за даними ЗМІ, мова про колишнього голову Державної прикордонної служби Петра Цигикала.

Водночас судячи із оприлюднених фото мова про ЖК «Америка» та ЖК «Велика Британія». Обидва комплекси зведені будівельною корпорацією РІЕЛ.

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