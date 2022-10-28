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Празі присвоїли українську відзнаку «Місто-рятівник»

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв столиці Чехії Празі почесної відзнаки «Місто-рятівник». Про це йдеться у відповідному указі №742 від 28 жовтня.

Почесну українські відзнаку «Місто-рятівник» Празі присвоїли за «виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету».

В Офісі президента додають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Прага прихистила понад 100 тисяч українців, які прибули до Чехії в пошуках порятунку. Загалом країна дала притулок більше 460 тисячам громадян України.

«Чеська Республіка активно й рішуче підтримує нашу країну в протидії агресії РФ та подоланні її наслідків. Чехія також є одним із лідерів за обсягами надання безпекової допомоги Україні», – йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Нагадаємо, відзнаку «Місто-рятівник» заснував президент Володимир Зеленський наприкінці весни. Першою її присвоїли польським Жешуву й Перемишлю.

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