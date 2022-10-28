Львів’ян запрошують на благодійний концерт за участі Піккардійців та інших артистів

У суботу, 5 листопада у Львові в Центрі Довженка відбудеться великий листопадовий благодійний концерт на підтримку ЗСУ за участю вокальної формації «Піккардійська Терція» та відомих українських виконавців, серед яких Ірина Доля, Оксана Винницька, Я-Рек, гурт GAR4ICA, Ліля Ваврін. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Метою концерту є збір коштів на придбання цифрового бінокля ANT Binox 4K 4x16x та оптичного прицілу Elluminator lll для 103 батальйону ЗСУ, а також на теплий одяг та медикаменти, повідомили організатори.

«Україна входить у важкий період своєї боротьби з агресором, адже на порозі зима. Ми зобов’язані не лише вистояти, але й рухатись до перемоги. Перебування наших воїнів під дощем та снігом у холодних окопах зобов’язує волонтерів подвоїти зусилля щодо підтримки та допомоги армії. А робити це з усмішкою на устах та гарними піснями – ще один сигнал ворогу, що кожна ракетна атака робить нас сильнішими і не впливає на наш настрій та моральний дух. Починаємо об’єднувати наші зусилля та серця заради перемоги 5 листопада о 17:00. З собою мати любов до України, намір долучитися до великої справи та хороший позитивний настрій», – зазначили організатори концерту.

Ведучий концерту – Олег Пригода.

Організатори також висловили вдячність виконавцям-волонтерам, які від початку боротьби України з агресором постійно є на авансцені волонтерського руху:

– «Піккардійська терція» – відома далеко поза межами України львівська вокальна формація своїм співом не лише розміновує поля, але й заряджає усіх на позитивний настрій та на перемогу;

– Ірина Доля – відома львівська співачка, яка задовго до початку прямої агресії відстоювала на сцені українську пісню та українську культуру;

– Ліля Ваврін – легенда української музики та шоу-бізнесу, яка також завжди була прихильником української пісні та музики, а у важкий час ще й активно підтримує ЗСУ;

– Оксана Винницька – відома співачка, поетеса та композиторка, слоганом якої є творчість та волонтерство. У цей нелегкий час чималий досвід Оксани у благодійності став, як ніколи затребуваним у підтримці та допомозі ЗСУ. Тож невипадково ідея цього проекту належить саме їй, адже Оксана Винницька постійно доводить, що в житті немає перепон, які не можна подолати і з кожної ситуації є переможний вихід;

– Я-Рек – композитор, поет та співак з великим пісенним багажем та великим досвідом волонтерської діяльності;

– Гурт GAR4ICA – молодий, але уже знаний львівський колектив, який є представником нової післявоєнної української музики.

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