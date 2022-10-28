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Хто має право отримати статус учасника бойових дій. Які документи потрібно

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В Україні розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Зокрема, змінами врегулювали порядок та процедуру надання статусу УБД українським громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення російської федерації, з лютого 2022 року, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.

Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):

– бойових донесень

– журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)

– вахтових журналів

– польотних листів

– матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Як зазначає Мінветеранів, при собі слід мати один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище, та довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена тепер новим додатком до Постанови КМУ № 413.

Рішення про розширений перелік прийняли на засіданні Уряду від 24 жовтня.

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