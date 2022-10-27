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Зеленський анонсував «хороші новини» з фронту

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський, розповідаючи про актуальні події на фронті, анонсував українцям «хороші новини». Про це він заявив у своєму відеозверненні 26 жовтня.

«Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський окремо зупинився на ситуації в районі Бахмута й Авдіївки, де йдуть запеклі бої. За його словами, українські військові там героїчно тримають оборону.

«Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої», – наголосив президент.

Він також відзначив бійців 25 повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ витіснили російських окупантів з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка, Невське Луганської області та з Новосадового на околиці Донеччини.

В останньому своєму зведенні Генштаб повідомив, що на Бахмутському й Авдіївському напрямках тривають жорстокі бої, а поблизу Білогорівки, що на Луганщині, ЗСУ відбили ворожий наступ. На півдні російські окупанти будують фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.

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