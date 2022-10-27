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Зеленський про бої на Донеччині: божевільне командування жене росіян на смерть

Наталя Дуляба

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Російське командування продовжує зганяти в район Бахмута й Авдіївки росіян, аби зосередити максимальну потужність своєї артилерії. Натомість ЗСУ героїчно тримають оборону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 26 жовтня.

«Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої», – наголосив глава держави.

За його словами, на інших напрямках фронту також тривають активні дії. Українські військові зміцнюють свої позиції, завдають втрат окупантам і знищують їхню логістику.

Окремо Володимир Зеленський відзначив бійців 25 повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ витіснили російських окупантів з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка, Невське Луганської області та з Новосадового на околиці Донеччини.

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