За розбещення дитини мешканець Яворівщини загримів на 9 років за ґрати

Суд виніс вирок педофілу, який у Львові розбещував 9-річну доньку своєї знайомої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 45-річного уродженця Яворівщини, який протягом двох місяців розбещував 9-річну львів’янку.

Встановлено, що у січні-лютому цьогоріч чоловік перебував у квартирі своєї знайомої у Львові. Час від часу він залишався наодинці із 9-річною дівчинкою. Цілком усвідомлюючи, що поряд з ним є малолітня особа, зловмисник фотографував її «у відверто сексуальній поведінці із оголенням».

Правоохоронці наголошують, що такі світлини – дитяча порнографія.

«Також встановлено, що обвинувачений систематично вчиняв щодо дівчинки розпусні дії. При цьому він робив фото- та відеофіксацію, посягаючи на моральний розвиток та психічне здоров’я особи, яка не досягла 16-річного віку», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1,3,4 ст.301-1 та за ч.2 ст.156 ККУ (виготовлення дитячої порнографії та вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Суд визнав 45-річного чоловіка винним і призначив йому покарання – 9 років позбавлення волі.

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