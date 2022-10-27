ВАКС визначив заставу голові Рахункової палати Пацкану

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу, якого підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Слідчої антикорупційної прокуратури.

За даними відомства, суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

«Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень. Це максимально можливий розмір застави для злочину, у якому підозрюється колишній народний депутат. Також на посадовця покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у справі. Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов’язків – до 27 грудня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голові Рахункової палати Валерію Пацкану оголошено підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках, коли він був народним обранцем Парламенту восьмого скликання.

САП не повідомляє імені посадовця, проте за даними ЗМІ, мова про колишнього нардепа восьмого скликання Валерія Пацкана, що раніше перебував у лавах БПП.

Фото: РБК Україна

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