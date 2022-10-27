В Україні ліквідували 69 220 російських військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще 320 своїх військових, одного вертольота, 19 дронів, 13 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 27 жовтня становлять:

особового складу ‒ близько 69 220 осіб ліквідовано (+320),

танків ‒ 2631 одиниця (+3),

бойових броньованих машин ‒ 5364 одиниці (+13),

артилерійських систем – 1690 одиниць (+4),

РСЗВ – 379 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 192 одиниці (+0),

літаків – 271 одиниця (+0),

гелікоптерів – 249 одиниць (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 одиниць (+19),

крилаті ракети ‒ 351 одиниця (+1),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 одиниць (+2),

спеціальна техніка ‒ 150 одиниць (+1).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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