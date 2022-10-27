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У Львові врятували немовля, яке не могло самостійно дихати

Наталя Дуляба

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В лікарні святого Миколая, що на вул. Орлика, врятували передчасно народжене немовля кримської татарки, яке не могло самостійно дихати та їсти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

36-річна Зульфіє – кримська татарка. Жінка виїхала з півострова після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і приїхала до Львова. Лікарі діагностували їй гестоз – це ускладнення перебігу вагітності, яке пов’язують із постійним стресом. Вона продовжувала хвилюватись за своїх рідних, які залишились у Криму.

Через гестоз дитина не набирала вагу. Тому щоб врятувати життя малюка, медики провели кесарів розтин. Так хлопчик Арслан народився на 34 тижні вагітності і важив 1490 г.

Немовля не могло самостійно дихати і їсти, його негайно перевели в реанімацію в лікарню святого Миколая. Там медики за нього боролись п’ять днів.

«Через апное, затримку дихання, хлопчика одразу підключили до дихальної підтримки. Також при вазі менш ніж 1,5 кг, малюк не міг самостійно їсти. Тому медики підтримували організм, годуючи за допомогою зонду. П’ять днів інтенсивної терапії – і хлопчика перевели у відділення патології новонароджених, де він вже перебував зі своєю мамою, вчився їсти самостійно та поступово набирав вагу», – йдеться у повідомленні.

Зараз Арслан вдома, але процес реабілітації ще триває. Мама привозить хлопчика на регулярні медичні огляди та консультації.

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